Два клуба заинтересовались в покупке вратаря ПСЖ Сафонова

«Борнмут» и «Галатасарай» заинтересовались в покупке вратаря ПСЖ Сафонова

Два клуба заинтересовались в покупке вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова. Об этом пишет Sport 24 со ссылкой на турецкого журналиста Эртема Сенера.

На данный момент непонятно, готовы ли «Борнмут» и «Галатасарай» выкупить Сафонова или рассчитывают взять российского голкипера в аренду. Конкретных предложение ни от английского, ни от турецкого клуба пока не поступало.

16 июня стало известно, что ПСЖ подписал контракт у украинским защитником Ильей Забарным. Ранее он отказывался от перехода в парижский клуб, если там продолжит выступать российский вратарь.

В начале июня Сафонов сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ. «Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — подчеркнул футболист.