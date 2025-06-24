Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сиэтл Саундерс
0:2
Завершен
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Атлетико М
1:0
Завершен
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Порту
4:4
Завершен
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
Интер Майами
2:2
Завершен
Палмейрас
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
10:07, 24 июня 2025Спорт

Два клуба заинтересовались в покупке вратаря ПСЖ Сафонова

«Борнмут» и «Галатасарай» заинтересовались в покупке вратаря ПСЖ Сафонова
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Два клуба заинтересовались в покупке вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова. Об этом пишет Sport 24 со ссылкой на турецкого журналиста Эртема Сенера.

На данный момент непонятно, готовы ли «Борнмут» и «Галатасарай» выкупить Сафонова или рассчитывают взять российского голкипера в аренду. Конкретных предложение ни от английского, ни от турецкого клуба пока не поступало.

16 июня стало известно, что ПСЖ подписал контракт у украинским защитником Ильей Забарным. Ранее он отказывался от перехода в парижский клуб, если там продолжит выступать российский вратарь.

В начале июня Сафонов сделал заявление о возможном уходе из ПСЖ. «Надо верить только той информации, которую дает клуб. Всему остальному не надо верить», — подчеркнул футболист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху подтвердил прекращение огня с Ираном

    В ДНР сообщили о переброске элитных подразделений ВСУ

    Рабочий-игроман тайно похитил миллионы у россиянина и проиграл все на ставках

    Два клуба заинтересовались в покупке вратаря ПСЖ Сафонова

    Россияне назвали профессию мечты

    19-летняя невеста Лепса высказалась об изменах певцу

    Цены на нефть рухнули

    В СМИ предрекли реакцию Трампа на Зеленского в костюме

    Цены на газ в Европе обрушились

    Алаудинов назвал приоритетные цели СБУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости