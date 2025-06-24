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16:38, 24 июня 2025Спорт

Фетисов прокомментировал снятие клуба со следующего сезона КХЛ из-за финансовых проблем

Фетисов: «Витязь» никому не нужен, о какой потере может идти речь
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал снятие «Витязя» со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за финансовых проблем. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».

«"Витязь" никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить», — заявил Фетисов.

Сегодня стало известно, что подмосковный клуб не примет участие в следующем сезоне КХЛ. Также в Молодежной хоккейной лиге не сыграет дублирующий состав «Витязя».

Ранее уволенный из СКА тренер Роман Ротенберг заявлял о попытках спасти «Витязь». Он искал инвесторов для клуба. По данным «Матч ТВ» затем Ротенберг должен был стать тренером подмосковной команды.

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