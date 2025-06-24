Назван способ привести себя в форму к летнему пляжному сезону

Фитнес-тренер Зак Джордж назван способ привести себя в форму к летнему пляжному сезону. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал планировать тренировки, спать не менее семи часов в сутки, контролировать потребление пищи (в макроэлементах, а не в калориях), а также увеличить нагрузки при тренировках с отягощениями и интенсивность упражнений в целом.

Джордж посоветовал включить в тренировку 8-10 отжиманий, 8-10 упражнений на пресс, 8-10 приседаний, планку, выполняемую от 10 до 15 секунд, а также 10 берпи. Необходимо сделать три круга.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач дала эффективные советы для того, чтобы привести себя в форму к лету. Она рекомендовала быстрый набор мышечной массы, улучшение гибкости тела, а также выполнять тренировки, направленные на все группы мышц.