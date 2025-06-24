Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сиэтл Саундерс
0:2
Завершен
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Атлетико М
1:0
Завершен
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа B. 3-й тур
Порту
4:4
Завершен
Аль-Ахли
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
Интер Майами
2:2
Завершен
Палмейрас
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа A. 3-й тур
19:09, 24 июня 2025Спорт

Назван способ привести себя в форму к летнему пляжному сезону

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Зак Джордж назван способ привести себя в форму к летнему пляжному сезону. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал планировать тренировки, спать не менее семи часов в сутки, контролировать потребление пищи (в макроэлементах, а не в калориях), а также увеличить нагрузки при тренировках с отягощениями и интенсивность упражнений в целом.

Джордж посоветовал включить в тренировку 8-10 отжиманий, 8-10 упражнений на пресс, 8-10 приседаний, планку, выполняемую от 10 до 15 секунд, а также 10 берпи. Необходимо сделать три круга.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач дала эффективные советы для того, чтобы привести себя в форму к лету. Она рекомендовала быстрый набор мышечной массы, улучшение гибкости тела, а также выполнять тренировки, направленные на все группы мышц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МАГАТЭ раскрыло подробности удара США по ядерным объектам Ирана

    Губернатор сообщил о пострадавшем после отражения атаки ВСУ в Приволжье

    Узкие черные джинсы назвали трендом 2025 года

    Россияне устремились на Рублевку

    Украина и страна НАТО договорились запустить совместное производство вооружения

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Путин подписал закон о запрете вывесок на иностранных языках

    Назван способ привести себя в форму к летнему пляжному сезону

    Забивший барана во дворе ЖК в Москве мигрант обратился к снявшей это на видео женщине

    Способности ОПК России производить «ракетный шедевр» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости