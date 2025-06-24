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11:49, 24 июня 2025Россия

Опасность атаки беспилотников объявили в Татарстане

МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников на территории Татарстана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: РИА Новости

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность"», — следует из сообщения.

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Последний раз беспилотники пытались атаковать Татарстан 16 июня. Тогда пострадали 16 человек, еще один человек не выжил.

По данным Минобороны, в ночь на 25 июня ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 20 беспилотников. Их сбили над Курской, Брянской, Смоленской, Орловской и Белгородской областями, а также над Московским регионом.

ЖЗЛ
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