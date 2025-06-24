Опасность атаки беспилотников объявили в Татарстане

МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников на территории Татарстана

На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России, передает ТАСС.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность"», — следует из сообщения.

Последний раз беспилотники пытались атаковать Татарстан 16 июня. Тогда пострадали 16 человек, еще один человек не выжил.

По данным Минобороны, в ночь на 25 июня ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 20 беспилотников. Их сбили над Курской, Брянской, Смоленской, Орловской и Белгородской областями, а также над Московским регионом.