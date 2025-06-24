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16:39, 24 июня 2025Россия

Появились подробности о бросившем ребенка головой об пол мужчине в Шереметьево

Бросивший двухлетнего ребенка об пол в Шереметьево мужчина сам является отцом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Бросивший двухлетнего ребенка головой об пол в Шереметьево мужчина сам является отцом. Эти подробности о подозреваемом появились в распоряжении портала 360.ru.

По информации собеседницы издания — представившейся Лилией односельчанки мужчины, — он растит полуторагодовалую дочь и никогда не был замечен в жестокости к детям. «Все время для семьи старался, зарабатывал, никогда не употреблял. Тут же деревня, было бы все слышно», — рассказала она.

Как сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, пострадавшего ребенка могут перевести из реанимации в обычную палату «через пару дней». «На восстановление понадобится не меньше месяца», — добавила она.

О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. По данным силовиков, белорус находился в состоянии наркотического опьянения. В сети также появились кадры с моментом происшествия.

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