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20:26, 24 июня 2025Силовые структуры

Россиянин захотел поскорее выгнать надоедливую подругу и выбросил ее в мусоропровод

Жителю Волгодонска дали семь лет за выброшенную в мусоропровод знакомую
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Ростовской области россиянина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Об этом сообщает издание «КП».

По данным издания, в сентябре 2024 года жительница Волгодонска заглянула в гости к своему другу детства, однако тот был не рад ее визиту. Он торопился выпроводить надоедливую подругу и в какой-то момент проявил агрессию. В подъезде он схватил девушку и запихнул ее в мусоропровод. Пролетев шесть этажей, та получила перелом лодыжки, вывих, многочисленные ссадины и травмы.

Суд обязал виновного выплатить пострадавшей 700 тысяч рублей за причиненный моральный и физический вред.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд дал 5 лет гражданину Узбекистана, сбросившему жену с 6-го этажа.

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