Российский фондовый рынок стал снижаться на фоне «вечного перемирия» Израиля и Ирана

Индекс Мосбиржи снизился 24 июня почти на 1,5 %, до 2720 пунктов

Основная торговая сессия на российском фондовом рынке открылась 24 июня снижением котировок. На минимуме индекс Мосбиржи достигал 2720 пунктов, а к моменту написания материала снижался на 1,43 процента, до 2720,23, свидетельствуют данные, публикующиеся на сайте площадки.

В числе лидеров снижения, отмечается там, сейчас находятся отечественные представители нефтегазового комплекса.

Снижаться индекс стал на фоне «вечного перемирия» между Израилем и Ираном, о котором во вторник утром объявил президент США Дональд Трамп. Если прекращение взаимных ударов удержится, чреватая взлетом цен на сырье возможность перекрытия Ормузского пролива окончательно потеряет актуальность. Цены на нефть уже отреагировали на новости обвалом, значительно дешевеет и газ.

«Амплитуда колебаний низкая, обороты меньше средних, активные трейдеры так и не могут определиться с направлением движения, а инвесторам не хватает вводных», — комментируют аналитики происходящее на российском рынке. Как отмечается в обзоре «БКС Экспресс», «выход из нудной консолидации последних недель состоится скорее вверх, чем вниз», а в среднесрочной перспективе движение индекса в сторону 3000 пунктов выглядит более вероятным, чем падение в сторону 2600.