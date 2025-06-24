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20:24, 24 июня 2025Ценности

Российский врач раскрыл секрет моложавой внешности Тимура Родригеза

Хирург Усунгван предположил, что певец Родригез прибегал к уколам красоты
Екатерина Ештокина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский пластический хирург Максим Усунгван раскрыл секрет моложавой внешности певца Тимура Родригеза. Соответствующий комментарий приводит «Страсти».

В первую очередь врач отметил естественный внешний вид 45-летнего артиста, который, по его словам, не прибегал к пластике. При этом Усунгван подчеркнул, что Родригез выглядит свежо и ухоженно. По его предположениям, исполнитель мог прибегать к таким уколам красоты, как биоревитализация.

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«С моей точки зрения, еще минимум пять лет Тимур вполне может не задумываться о пластике — он в отличной форме и, судя по всему, осознанно и аккуратно ухаживает за собой», — заключил он.

Ранее в июне хирург показал 60-летнюю российскую актрису до и после пластики. Врач Сергей Свиридов разместил ролик, в котором Жанна Эппле предстала в белом халате и без макияжа.

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