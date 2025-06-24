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14:51, 24 июня 2025Россия

Семья брошенного головой об пол в Шереметьево ребенка бежала в Россию от обстрелов в Иране

RT: Семья брошенного об пол в Шереметьево ребенка бежала в Россию из Ирана
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Семья двухлетнего мальчика, брошенного гражданином Белоруссии головой об пол в аэропорту Шереметьево, бежала в Россию от обстрелов в Иране. Об этом мать ребенка Хаджизада Сахар рассказала в беседе с RT, сообщил телеканал в Telegram.

Семье, у всех членов которой оказались российские паспорта, пришлось лететь в Москву через Афганистан, поделилась женщина.

Собеседница телеканала добавила, что сейчас, со слов врачей, ее сын находится в плохом состоянии.

Ранее детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что мать брошенного об пол ребенка беременна. По ее словам, пострадавшего мальчика ввели в медикаментозный сон. Чиновница подчеркнула, что мозг не пострадал, «но малыш получил переломы черепа».

О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. По данным силовиков, белорус находился в состоянии наркотического опьянения. В сети также появились кадры с моментом происшествия.

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