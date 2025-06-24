Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:08, 24 июня 2025Мир

Трамп сообщил просьбе Ирана и Израиля о восстановлении мира

Трамп заявил, что Иран и Израиль попросили его содействовать установлению мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с просьбой содействовать прекращению конфликта и установлению мира.

По его словам, и Израиль, и Иран в будущем ждут любовь, мир и процветание. «Они могут так много выиграть или же так много потеряют, если сойдут с пути праведности и истины», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

Агентство Reuters сообщило, что иранский чиновник подтвердил согласие Тегерана на заключение перемирия с Израилем. Однако до этого телеканал CNN утверждал, что Иран пока не получил предложения о прекращении огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции больше сотни подростков подверглись нападению со шприцами. Что известно о происшествии?

    В Германии заявили о неожиданном подарке Трампа России

    Стоматолог предупредила об опасности одного звука при открывании рта

    Извращенец подглядывал за голыми клиентками своего спа-салона

    Американские «Страйкеры» превратят в искателей дронов

    Иранская ракета попала в здание в Беэр-Шеве

    Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами

    Трамп сообщил просьбе Ирана и Израиля о восстановлении мира

    На Сахалине застрелили медведя-людоеда

    Раскрыта сумма среднего чека на двоих за неделю отдыха в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости