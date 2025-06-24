В Госдуме не согласились со словами о стагфляции в России

Депутат ГД Кирьянов: Экономика в России будет расти, а ключевая ставка снизится

Ключевая ставка в России будет снижаться, а о стагфляции на фоне охлаждения экономики речь в стране не идет, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, мнение которого приводит НСН.

Парламентарий прокомментировал таким образом высказывания представителей властей, называвших на ПМЭФ-2025 ситуацию в экономике РФ «похолоданием» и даже «зимой». В частности, такую метафору в беседе с «Газетой.Ru» использовал спецпредставитель президента РФ Борис Титов, по словам которого из-за того, что себестоимость производства растет, а вместе с ней при снижении спроса будут расти и цены, ситуация приближается к стагфляции — сочетанию роста цен и падения ВВП — выход из которой он назвал «самым сложным макроэкономическим решением».

«Не вполне согласен с тем, что у нас стагфляция или, не дай Бог, рецессия», — сказал в свою очередь Кирьянов, отметивший, что на мероприятии в Петербурге наблюдалась осторожность в прогнозах, а с его точки зрения рост ВВП достигнет 3,5-4 процентов, то есть окажется значительно выше предсказываемых экспертами 1-2 процентов за год.

«Ставка точно будет снижаться, вопрос в том, достигнет ли она к концу года 16-17 процентов», — объяснил депутат, подчеркнув, что в текущих условиях важно идти навстречу бизнесу, поддерживать его инициативы, чтобы «вместо антидемпинговых процедур произошло импортозамещение».

Разговоры о возможности стагфляции на фоне продолжительного периода высоких ставок ведутся в России еще с 2024 года. Так, эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждали, что на фоне их повышения производители и продавцы перекладывают в цены рост издержек и для предотвращения перехода экономики к снижению ключевая ставка к середине 2025-го должна быть снижена примерно до 15-16 процентов годовых. Сейчас она составляет 20 процентов. В ЦБ риски стагфляции всерьез не рассматривают, отмечая, что в свете проводимой «обоснованной денежно-кредитной политики» их вероятность является нулевой.