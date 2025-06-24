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10:32, 24 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на прекращение огня между Ираном и Израилем

Сенатор Климов: Иран и Израиль перейдут к политико-дипломатическим решениям
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

После обмена ударами стороны до переговоров продолжат поиск удовлетворяющих тех или иных решений политико-дипломатическим путем, сообщил сенатор Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что начался режим прекращения огня между Ираном и Израилем. При этом глава иранского МИД Аббас Аракчи отметил, что если израильская сторона прекратит «агрессию» не позднее 04:00 утра по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары.

Сенатор предположил, что по теневым каналам было принято решение, что Иран и Израиль совершили все необходимые жесты военного плана после того, как были пущены ракеты в сторону Катара. Теперь стороны будут заняты поиском решений политико-дипломатическим путем, отметил он.

«Хочется на это надеяться, потому что на самом деле ничего хорошего эта ситуация никому не давала, ни Ирану, ни Израилю, ни Соединенным Штатам Америки, ни всем странам залива, да и вообще глобальному миру. Если это так, то тогда есть перспектива все-таки найти некое решение, в исторически короткие сроки», — считает Климов.

При этом сенатор предупредил, что если какая-то сила попытается помешать мирному урегулированию, например радикальные круги в Израиле, то тогда все может вспыхнуть с новой силой. По его словам, необратимого характера данный процесс еще не принял.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Американский лидер также выразил благодарность Израилю и Ирану за «стойкость, мужество и интеллект», которые позволили завершить войну.

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