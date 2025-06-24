В России ответили на слова Зеленского о нападении на НАТО

Депутат Чепа: Заявления Зеленского о нападении России на НАТО абсурдны

Все прекрасно понимают, что заявления президента Украины Владимира Зеленского абсурдны и за ними стоит лишь желание реализовать собственные интересы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что Россия якобы планирует напасть на страны альянса. При этом украинский лидер не предоставил каких-либо доказательств своего утверждения.

По словам Чепы, такое заявление Зеленского рассчитано только на одно давление. Таким образом Украина снова пытается добиться от стран НАТО очередной помощи, дополнил он.

«Причем все прекрасно понимают, что это глупости. За этим ничего не стоит, кроме реализации собственных интересов внутри определенных европейских стран, лоббирования компаний, которые производят оружие, либо энергетических компаний, которые решают свои интересы. А так, это абсурд, глупые заявления Зеленского», — высказался депутат.

Ранее Зеленский оценил возможности Украины в производстве дронов и пожаловался на нехватку денег. «Мы можем производить 8 миллионов дронов в год, но у нас не хватает финансирования», — заявил он.

24 июня Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, где проходит саммит НАТО. Там он примет участие в заседание в формате «НАТО — Украина», а также встретится с рядом западных лидеров.

