Журова объяснила появление российских флагов на чемпионском параде «Флориды»

Журова заявила, что «Флорида» разрешила российские флаги на чемпионском параде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова объяснила появление российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова обратила внимание на то, что в Национальной хоккейной лиге есть свод правил относительно национальной символики, а значит, руководство разрешило праздновать победу в Кубке Стэнли с российскими флагами. «Нашим хоккеистам американцы, то есть руководство "Флориды", дали добро на такой поступок», — заявила она.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2.

Чемпионский парад «Флориды» прошел 22 июня. Российский вратарь команды Сергей Бобровский и его соотечественник — защитник Дмитрий Куликов надели на мероприятие российские флаги.