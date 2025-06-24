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20:09, 24 июня 2025Спорт

Журова объяснила появление российских флагов на чемпионском параде «Флориды»

Журова заявила, что «Флорида» разрешила российские флаги на чемпионском параде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Michael Laughlin / AP

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова объяснила появление российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова обратила внимание на то, что в Национальной хоккейной лиге есть свод правил относительно национальной символики, а значит, руководство разрешило праздновать победу в Кубке Стэнли с российскими флагами. «Нашим хоккеистам американцы, то есть руководство "Флориды", дали добро на такой поступок», — заявила она.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2.

Чемпионский парад «Флориды» прошел 22 июня. Российский вратарь команды Сергей Бобровский и его соотечественник — защитник Дмитрий Куликов надели на мероприятие российские флаги.

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