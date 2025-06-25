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23:49, 24 июня 2025Мир

Блинкен признал способность Ирана быстро восстановиться после ударов США

Блинкен считает, что США не смогли полностью уничтожить ядерную программу Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывший госсекретарь США считает, что Вашингтон своими ударами не смог нанести критического урона ядерной программе Ирана. По его мнению, исламская республика сможет быстро восстановиться. Такую точку зрения он выразил в статье для газеты The New York Post.

«Хоть американский удар и затормозил ядерные амбиции Ирана, он мог бы быстро восстановить [объекты] в местах и ​​на глубинах, практически неуязвимых для авиаударов, и в то же время заниматься созданием оружия», — говорится в материале.

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Дипломат также рассказал, что общался с экспертами, и они сомневаются в способности противобункерных бомб, сброшенных на ядерные объекты исламской республики, полностью вывести их из строя. В то же время Блинкен подчеркнул, что ядерная инфраструктура Ирана получила сильные повреждения, однако «она не была уничтожена».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщал, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа.

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