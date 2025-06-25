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14:14, 25 июня 2025Экономика

Европу предупредили о последствии пошлин на российские удобрения

Глава «Фосагро» Рыбников: ЕС может превратиться в импортера пшеницы из-за пошлин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В среднесрочной перспективе европейские страны могут превратиться из экспортеров в импортеров пшеницы из-за пошлин на российские удобрения. Такое мнение высказал глава компании «Фосагро» Михаил Рыбников в ходе выступления на Петербургском международно экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

В ближайшие пять лет европейские страны рискуют стать импортерами пшеницы, а местные фермеры — лишиться части урожая, качество которого и без того продолжает падать из-за снижения потребления удобрений в регионе. В итоге страны Евросоюза (ЕС) могут потерять статус крупных экспортеров пшеницы, а стоимость импорта будет расти. «За ввод этих пошлин в конечном итоге заплатят европейские фермеры», — резюмировал Рыбников.

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Что касается перспектив самой «Фосагро», то компания сможет перенаправить поставки на альтернативные рынки, если европейский станет для нее невыгодным, отметил ее руководитель. В качестве возможных вариантов Рыбников назвал африканские страны, а также Индию и Бразилию. При этом он отметил растущую роль Африки в структуре глобального импорта удобрений. По итогам 2024 года, отметил Рыбников, его компания нарастила экспорт в этом направлении на треть.

Во второй половине мая 2025-го Европарламент большинством голосов утвердил поэтапный ввод пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. Ожидается, что с июля тарифы поднимутся до 40-45 евро за тонну, а к 2035-му достигнут 100 процентов от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупных отраслевых профсоюзов, в ЕК не стали прислушиваться к возражениям участников рынка, указав, что негативный эффект для местных фермеров наступит не раньше следующего года.

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