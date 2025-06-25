Шведский автопроизводитель Volvo инициировал внутреннее расследование после публикации фотографий председателя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, сделанных на фоне новенького тягача Volvo FH16. Причиной проверки стал сам факт появления в России грузовика, чьи поставки в страну официально прекращены с 2022 года.
ФЛГР понадобился новый грузовик еще в апреле
О решении обновить автопарк сборной России по лыжным гонкам стало известно еще весной. Тогда Вяльбе в эфире «Матч ТВ» заявила, что старая вакс-машина — спецгрузовик, оборудованный для подготовки лыж — окончательно пришла в негодность. По ее словам, старый вакс-грузовик изжил свое и оказался весь во фторе, при этом как его очистить неизвестно. «Новый заказали. Пока в стране не будем им пользоваться, чтобы его не запачкать», — отмечала она.
Причиной срочной замены стал запрет на использование фторсодержащих мазей на международных стартах, введенный с сезона 2023/24. На российских турнирах пока таких ограничений нет, но фтор в старом оборудовании оставался угрозой.
Позднее ФЛГР объявила о приобретении новейшего тягача Volvo модели FH16 780 XXL AERO для транспортировки сервис-прицепа. «Это самый мощный серийный тягач в мире, теперь он — часть технической поддержки сборной России. Его отличительная черта позволяет перемещать сервис-прицеп в любых погодных условиях», — говорилось в релизе. Кроме того, в специальном сервис-прицепе оборудовано место для бригады сервисменов, готовящих лыжи для спортсменов.
Вяльбе не скрывала радости от покупки и позировала для фото рядом с кабиной мощного грузовика. Эти кадры и стали причиной скандала в Швеции.
Volvo начала искать данные о происхождении
Публикацию первой заметила норвежская газета Dagbladet, которая сообщила, что тягачи Volvo могут попадать в Россию обходными путями — через страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Издание утверждает, что транспорт нередко заказывается в страны вроде Ирака или Ирана, а затем перебрасывается в Россию, несмотря на запрет, введенный в 2022 году.
Как сообщил пресс-секретарь Volvo Клаэс Элиассон в комментарии шведской Expressen, концерн уже начал расследование. «Мы изучаем фотографии, чтобы определить, есть ли возможность извлечь какие-либо данные — например, возраст машины, — которые помогут выяснить ее происхождение», — рассказал он.
По его словам, Volvo проверяет все внутренние реестры и продажи данной модели с конкретными характеристиками и данной расцветкой за последние годы. Цель — установить, кто стал первым покупателем машины и каким образом грузовик в итоге оказался в России.
Если мы выясним, что покупатель нарушил контрактные обязательства, включая запрет на перепродажу техники в Россию и Беларусь, мы примем соответствующие меры — вплоть до прекращения сотрудничества
Он также прокомментировал использования грузовика якобы в PR-целях российской сборной. Элиассон заметил, что в концерне предпочли бы видеть надпись «КАМАЗ» на передней части машины.
ФЛГР не скрывает, что тягач попал в Россию
Между тем ФЛГР не скрывает, как был приобретен тягач. В официальном пресс-релизе упоминается компания Eurotruck — российский поставщик коммерческой техники, который предлагает автомобили «напрямую из Европы». На сайте фирмы указано, что она работает с оригинальными комплектациями от официальных дилеров, обещая доставку «всего за 45 дней».
Вяльбе отреагировала на расследования фразой «cпасибо Volvo»
Сама Вяльбе на скандал отреагировала спокойно. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что не видит поводов для беспокойства: «Мы купили автомобиль. Как он попал в Россию — не наше дело. Опасений у нас нет».
Позже, в интервью Sport24, глава ФЛГР заявила, что не придает значения расследованию со стороны шведского концерна. Она заявила, что никак не реагирует на происходящие и не обращает внимание, добавив, что в концерне «пусть делают, что хотят». Вяльбе также выразила уверенность, что у тех, кто продал спортивной федерации грузовик, не будет никаких проблем. Что касается личных претензий от Volvo, Вяльбе пояснила, что не пиарила конкретную автомобильную марку, а лишь порадовалась приобретению. «Пусть попробуют предъявить! <...> Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль!» — заключила она.