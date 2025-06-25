Volvo начала расследование из-за фото Вяльбе на фоне грузовика

Шведский автопроизводитель Volvo инициировал внутреннее расследование после публикации фотографий председателя Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, сделанных на фоне новенького тягача Volvo FH16. Причиной проверки стал сам факт появления в России грузовика, чьи поставки в страну официально прекращены с 2022 года.

ФЛГР понадобился новый грузовик еще в апреле

О решении обновить автопарк сборной России по лыжным гонкам стало известно еще весной. Тогда Вяльбе в эфире «Матч ТВ» заявила, что старая вакс-машина — спецгрузовик, оборудованный для подготовки лыж — окончательно пришла в негодность. По ее словам, старый вакс-грузовик изжил свое и оказался весь во фторе, при этом как его очистить неизвестно. «Новый заказали. Пока в стране не будем им пользоваться, чтобы его не запачкать», — отмечала она.

Причиной срочной замены стал запрет на использование фторсодержащих мазей на международных стартах, введенный с сезона 2023/24. На российских турнирах пока таких ограничений нет, но фтор в старом оборудовании оставался угрозой.

Позднее ФЛГР объявила о приобретении новейшего тягача Volvo модели FH16 780 XXL AERO для транспортировки сервис-прицепа. «Это самый мощный серийный тягач в мире, теперь он — часть технической поддержки сборной России. Его отличительная черта позволяет перемещать сервис-прицеп в любых погодных условиях», — говорилось в релизе. Кроме того, в специальном сервис-прицепе оборудовано место для бригады сервисменов, готовящих лыжи для спортсменов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Вяльбе не скрывала радости от покупки и позировала для фото рядом с кабиной мощного грузовика. Эти кадры и стали причиной скандала в Швеции.

Volvo начала искать данные о происхождении

Публикацию первой заметила норвежская газета Dagbladet, которая сообщила, что тягачи Volvo могут попадать в Россию обходными путями — через страны Ближнего Востока и Центральной Азии. Издание утверждает, что транспорт нередко заказывается в страны вроде Ирака или Ирана, а затем перебрасывается в Россию, несмотря на запрет, введенный в 2022 году.

Стоимость подобного тягача может достигать от 16 до 24 миллионов рублей

Как сообщил пресс-секретарь Volvo Клаэс Элиассон в комментарии шведской Expressen, концерн уже начал расследование. «Мы изучаем фотографии, чтобы определить, есть ли возможность извлечь какие-либо данные — например, возраст машины, — которые помогут выяснить ее происхождение», — рассказал он.

По его словам, Volvo проверяет все внутренние реестры и продажи данной модели с конкретными характеристиками и данной расцветкой за последние годы. Цель — установить, кто стал первым покупателем машины и каким образом грузовик в итоге оказался в России.

Если мы выясним, что покупатель нарушил контрактные обязательства, включая запрет на перепродажу техники в Россию и Беларусь, мы примем соответствующие меры — вплоть до прекращения сотрудничества Клаэс Элиассон пресс-секретарь Volvo

Он также прокомментировал использования грузовика якобы в PR-целях российской сборной. Элиассон заметил, что в концерне предпочли бы видеть надпись «КАМАЗ» на передней части машины.

ФЛГР не скрывает, что тягач попал в Россию

Между тем ФЛГР не скрывает, как был приобретен тягач. В официальном пресс-релизе упоминается компания Eurotruck — российский поставщик коммерческой техники, который предлагает автомобили «напрямую из Европы». На сайте фирмы указано, что она работает с оригинальными комплектациями от официальных дилеров, обещая доставку «всего за 45 дней».

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Вяльбе отреагировала на расследования фразой «cпасибо Volvo»

Сама Вяльбе на скандал отреагировала спокойно. В беседе с ТАСС она подчеркнула, что не видит поводов для беспокойства: «Мы купили автомобиль. Как он попал в Россию — не наше дело. Опасений у нас нет».

Позже, в интервью Sport24, глава ФЛГР заявила, что не придает значения расследованию со стороны шведского концерна. Она заявила, что никак не реагирует на происходящие и не обращает внимание, добавив, что в концерне «пусть делают, что хотят». Вяльбе также выразила уверенность, что у тех, кто продал спортивной федерации грузовик, не будет никаких проблем. Что касается личных претензий от Volvo, Вяльбе пояснила, что не пиарила конкретную автомобильную марку, а лишь порадовалась приобретению. «Пусть попробуют предъявить! <...> Спасибо Volvo за то, что выпускают такой крутой автомобиль!» — заключила она.