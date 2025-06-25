«Киев хочет чувствовать себя сильнее». Раскрыта уловка Зеленского перед встречей с Трампом в Гааге. В чем она заключается?

Iltalehti: Зеленский решил надеть черный костюм из-за унижений со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит НАТО, который проходит 24-25 июня в здании конгрессов в Гааге, в черном костюме, на что обратили внимание журналисты издания Iltalehti. При этом известно, что для официальных встреч политик обычно выбирает более простые наряды, иногда военные, объясняя это тем, что в его стране идут боевые действия, и пока они не закончатся, он не будет носить парадную одежду.

Такое «стильное» решение главы Украины, вероятно, стало ответом на унижения американского президента Дональда Трампа, встретившего Зеленского в феврале в Вашингтоне словами «смотрите, он приоделся», а также иронично поинтересовавшегося тогда, есть ли у его коллеги в гардеробе деловой костюм. Такое мнение выразил финский журналист и фотограф Сами Саллинен.

Скорее всего, [киевский режим] хочет показать, что Зеленский и Украина хотят чувствовать себя сильнее в этой ситуации Сами Саллинен журналист

Фото: Christian Hartmann / Reuters

По его предположениям, замысел украинского президента может заключаться в том, чтобы показать, что саммит в Гааге важнее, чем была февральская встреча с Трампом в Вашингтоне.

Сотрудники Белого дома восприняли внешний вид Зеленского тогда как неуважение

Сотрудник финского СМИ также расценил костюм Зеленского как своеобразную уступку в адрес Соединенных Штатов, учитывая ряд прозвучавших ранее заявлений не в пользу Киева.

Зеленский облачился в костюм для встречи с Карлом III

В том же наряде — черном костюме и туфлях того же цвета — украинского президента видели на встрече с королем Карлом III в Великобритании 23 июня. Во время визита в страну политик посетил Виндзорский замок.

При этом тогда он отказался от галстука и рубашки в пользу лонгслива.

Фото: Jonathan Brady / Reuters

После этого сотрудники мировых СМИ пытались найти в наряде Зеленского тайный смысл. По мнению некоторых из них, такое решение было связано с тем, чтобы разозлить Трампа, на встречу с которым Зеленский не хотел одевать формальную одежду.

Трамп планирует встретиться с Зеленским в Гааге

Накануне сообщалось, что Трамп намерен встретиться с президентом Украины в среду, 25 июня. Американский президент уже прибыл в Нидерланды. При этом его внешний вид в этот раз не был идеальным — из самолета политик вышел с развязанными шнурками и в белой кепке с надписью USA.

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Известно, что сам Зеленский еще на минувших выходных не был уверен, что отправится в Гаагу. Также свой визит на саммит до последнего не подтверждал и Трамп. «Моя поездка не зависит от того, будет ли встреча с Трампом. Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность велика. На самом деле решу накануне», — заявлял он.

При этом он не скрывал, что хотел бы встретиться там с американским коллегой.

Как указал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, несмотря на то, что Зеленский все же приехал на саммит, он «ни в каком официальном виде» не будет участвовать в нем, так как сразу четыре страны альянса — США, Турция, Словакия и Венгрия — не захотели сидеть рядом с Зеленским.

