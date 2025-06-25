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09:11, 25 июня 2025Спорт

Неймар прокомментировал продление контракта с «Сантосом»

Нейма о продлении контракта: «Сантос» — это мой дом, мои корни, моя история
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Неймар прокомментировал продление контракта с бразильским «Сантосом». Его цитирует официальный сайт клуба.

«Принял решение и последовал за своим сердцем. "Сантос" — это не просто моя команда, это мой дом, мои корни, моя история и моя жизнь. Здесь я был мальчиком, который стал мужчиной», — заявил 33-летний нападающий.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, после чего перешел в «Барселону». В январе 2025 года футболист вернулся в бразильскую команду.

В начале июня 2025 года стало известно, что Неймар заболел коронавирусом. После появления симптомов он несколько дней лечился дома и не тренировался.

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