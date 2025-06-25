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09:26, 25 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании фруктов и овощей из Ирана

Shot: В России резко подорожали иранские вишня, черешня, абрикосы и сельдерей
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Из-за эскалации на Ближнем Востоке розничные цены на ряд иранских овощей и фруктов в России резко выросли. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка» со ссылкой на данные поставщиков.

Согласно предупреждению продавцов, сильнее всего в России подорожали иранские вишня и черешня. Их розничная стоимость увеличилась в среднем на 25 процентов. Салат «Айсберг», сельдерей и абрикосы, в свою очередь, прибавили в цене 15 процентов.

Главными причинами подорожания стали последствия нестабильной ситуации в ближневосточном регионе. Из-за рисков регулярных ракетных атак водители стали массово отказываться доставлять фрукты и овощи. На этом фоне стоимость доставки в Россию на фурах увеличилась в среднем примерно на 200 тысяч рублей. Если раньше один грузовик можно было перегнать максимум за 300 тысяч, то теперь сумма может доходить до полумиллиона.

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Сроки доставки иранской продукции на российской рынок в настоящее время составляют в среднем три недели, хотя раньше доставка занимала семь дней. Резкому увеличению сроков доставки поспособствовали в том числе нестабильная связь на Ближнем Востоке и поиск альтернативных маршрутов доставки, которые занимают больше времени, чем привычные.

Ранее о рисках масштабных перебоев с поставками продовольствия из Ирана россиян предупредил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Из-за регулярных ракетных атак в ближневосточном регионе, отметил он, может нарушиться логистика. Все это, по словам аналитика, может привести к заметному росту розничных цен на различные категории продуктов питания из Ирана. Кризис усугубится еще в большей степени, если власти исламской республики решатся перекрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть глобального экспорта, резюмировал эксперт.

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