Россиян предупредили о резком подорожании фруктов и овощей из Ирана

Shot: В России резко подорожали иранские вишня, черешня, абрикосы и сельдерей

Из-за эскалации на Ближнем Востоке розничные цены на ряд иранских овощей и фруктов в России резко выросли. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка» со ссылкой на данные поставщиков.

Согласно предупреждению продавцов, сильнее всего в России подорожали иранские вишня и черешня. Их розничная стоимость увеличилась в среднем на 25 процентов. Салат «Айсберг», сельдерей и абрикосы, в свою очередь, прибавили в цене 15 процентов.

Главными причинами подорожания стали последствия нестабильной ситуации в ближневосточном регионе. Из-за рисков регулярных ракетных атак водители стали массово отказываться доставлять фрукты и овощи. На этом фоне стоимость доставки в Россию на фурах увеличилась в среднем примерно на 200 тысяч рублей. Если раньше один грузовик можно было перегнать максимум за 300 тысяч, то теперь сумма может доходить до полумиллиона.

Сроки доставки иранской продукции на российской рынок в настоящее время составляют в среднем три недели, хотя раньше доставка занимала семь дней. Резкому увеличению сроков доставки поспособствовали в том числе нестабильная связь на Ближнем Востоке и поиск альтернативных маршрутов доставки, которые занимают больше времени, чем привычные.

Ранее о рисках масштабных перебоев с поставками продовольствия из Ирана россиян предупредил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Из-за регулярных ракетных атак в ближневосточном регионе, отметил он, может нарушиться логистика. Все это, по словам аналитика, может привести к заметному росту розничных цен на различные категории продуктов питания из Ирана. Кризис усугубится еще в большей степени, если власти исламской республики решатся перекрыть Ормузский пролив, через который проходит значительная часть глобального экспорта, резюмировал эксперт.