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16:37, 25 июня 2025Россия

Российский чиновник лишил военных используемой ими в зоне СВО технологии

Глава ЛНР Пасечник запретил в регионе используемый российскими военными Starlink
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник лишил часть российских военных используемой им в зоне спецоперации технологии — он запретил продавать и использовать в регионе терминалы спутникового интернета Starlink. О своем решении Пасечник объявил в Telegram.

По словам Пасечника, он подписал указ о запрете Starlink ради безопасности граждан. «Starlink — это технология, которая может быть использована противником для координации действий, передачи данных и нанесения ударов по нашей территории. Мы не можем позволить себе игнорировать эту угрозу», — написал чиновник в блоге.

Известно, что российские военные сами применяют Starlink и для выполнения ряда задач вынуждены самостоятельно добывать терминалы и оплачивать их работу. Бойцы спецоперации отмечали, что надеются перестать использовать «гумпомощь» (так они назвали трофейные терминалы) от основателя SpaceX Илона Маска и перейти на российские разработки.

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В использовании Starlink признавался и командир ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков.

Боевые действия на территории ЛНР продолжаются. Под контролем ВСУ остаются районы Новогригоровки (украинское название — Новоегоровка) и кременские леса. Также «частично серой зоной» называют населенный пункт Петровское (украинское название — Грековка).

ЖЗЛ
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