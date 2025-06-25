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12:50, 25 июня 2025Экономика

Суд подтвердил запрет на выезд из России экс-бенефициара «Домодедово» Каменщика

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил запрет на выезд Каменщика из РФ
Дмитрий Воронин
Дмитрий Каменщик

Дмитрий Каменщик. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитража Московской области, который ранее отказался признать незаконным временный запрет на выезд экс-бенефициара группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — цитирует агентство решение инстанции.

Каменщик 4 марта обжаловал соответствующее постановление пристава от 21 февраля, в середине апреля суд отказал ему в отмене временного ограничения.

Выезд из страны бизнесмену закрыли на фоне судебного процесса по иску Генпрокуратуры (ГП) о передаче аэропорта Домодедово в госсобственность, начавшегося в конце февраля и завершившегося удовлетворением требований надзорного органа на прошлой неделе.

Перед обращением в подмосковный арбитраж ГП установила, что группа компаний «Аэропорт Домодедово», в которую входят десятки организаций, попала под иностранный контроль Каменщика, другого бенефициара Валерия Когана и их офшорных структур в связи с тем, что указанные лица, по данным ведомства, проживают соответственно в Турции и ОАЭ, а также в Израиле.

На ПМЭФ-2025 ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, соответствующее решение суда стало результатом многолетнего спора и не имеет ничего общего с национализацией.

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