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06:50, 25 июня 2025Интернет и СМИ

В США рассказали о сорванном триумфе Трампа

NYT: Утечка отчета разведки об Иране сорвала триумф Трампа на саммите НАТО
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Утечка отчета американской разведки, в котором говорилось, что удары по объектам Ирана лишь отбросили ядерную программу на несколько месяцев, сорвал триумф, который президент США Дональд Трамп ожидал испытать перед союзниками в НАТО на саммите в Нидерландах, говорится в публикации The New York Times (NYT).

Прилетая в страну, Трамп «отчаянно пытался сохранить хрупкое перемирие между Израилем и Ираном», желая чтобы «история запомнила его за бомбардировку ядерных объектов Ирана на выходных и за посредничество в мирном соглашении несколько дней спустя», следует из материала.

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Трамп начал использовать слово «уничтожили» еще до того, как получил свой первый отчет о повреждениях в Иране, и с тех пор он внимательно следил за тем, чтобы члены его администрации использовали тот же язык, отмечает NYT. Вывод отчета, хоть и является предварительным, стал «особенно разрушительным», так как исходил из Пентагона, который и отвечал за операцию, говорится в публикации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на данные разведки сообщил, что удары США не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы исламской республики. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на это заявила, что подобные высказывания являются «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать Трампа.

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