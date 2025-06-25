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15:55, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Вернувшийся из США блогер рассказал об американской мечте в России

Блогер Сардаров: Благодаря интернету в России появилась американская мечта
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Mohannad Khatib / Shutterstock / Fotodom  

Популярный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, рассказал, что благодаря развитию интернета в РФ появилась американская мечта. Такое мнение он выразил в беседе с продюсером Иосифом Пригожиным, видео вышло на YouTube.

По словам Сардарова, с развитием в стране интернета известные блогеры выступили примером того, что в сети любой желающий сравнительно легко может построить карьеру и достичь успеха.

«Мечта вот эта американская в России появилась наконец-то. Например, Литвин (блогер Михаил Литвинприм. «Ленты.ру») чего-то добился, вот Бустер (стример, настоящее имя — Вячеслав Леонтьевприм. «Ленты.ру») уже на Ferrari ездит», — добавил он.

Ранее Сардаров заявил, что американцы иронизировали над ним из-за того, что он гордился своей карьерой на YouTube. Блогер пояснил, что в Америке популярность на видеохостинге не считается значительным достижением.

Сардаров сообщил о своем отъезде в Лос-Анджелес в 2020 году. В конце 2021 года стало известно, что он вернулся в Россию. После этого блогер снова уехал в Соединенные Штаты, но впоследствии вернулся.

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