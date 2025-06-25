РИА Новости: ВСУ применили токсичные вещества против гражданских в Дзержинске

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданских в Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи боеприпаса с токсичным веществом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя, пострадавшего от этой атаки.

«[Тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-яга"] подлетел второй раз и сделал сброс, я думаю, какой-то химический. Потому что после этого дня через три-четыре у нас начали очень сильно болеть глаза», — поделился пострадавший. По его словам, после этого на его руках проступили ожоги. Когда его в подвале обнаружили военные, то врач осмотрел травмы и подтвердил догадку гражданского о том, что это химические ожоги, дав ему специальное лекарство.

Другая жительница Дзержинска поделилась, что дрон ВСУ атаковал мирных жителей намеренно — первый сброс боеприпаса с беспилотника попал точно в трубу от печи, рядом с которой находились гражданские. В итоге дом вспыхнул, и спасти из него удалось только паспорта.

Ранее сообщалось, что ВСУ дроном атаковали автобусную остановку в Луганской народной республике.