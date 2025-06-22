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14:57, 22 июня 2025Россия

ВСУ атаковали автобусную остановку в ЛНР

ВСУ атаковали дроном автобусную остановку в Сватово
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобусную остановку в городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР) дроном-камикадзе. Об этом сообщило правительство ЛНР в Telegram.

Отмечается, что удар нанесли в полдень.

«По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, пострадали три человека: два водителя "Луганского Автодора" и пассажир — пожилая женщина 1938 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы с множественными осколочными ранениями в местную больницу», — говорится в сообщении.

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Также повреждения получил рейсовый автобус «Луганского Автодора».

Ранее в июне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что двое гражданских в ДНР пострадали из-за атак ВСУ. В частности, женщина получила ранения средней степени тяжести после обстрела Горловки из ствольной артиллерии.

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