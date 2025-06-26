Гашек призвал Могильного осудить СВО

Доминик Гашек призвал Александра Могильного осудить СВО

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем аккаунте в соцсети X обратился к россиянину Александру Могильному, которого Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела в Зал славы.

Бывший вратарь призвал экс-форварда осудить СВО на Украине. «Если он также заинтересован в этом, то необходимо поддержать его и помочь ему по мере возможности», — заявил Гашек.

25 июня стало известно о том, что в ноябре 2025-го Могильного введут в Зал хоккейной славы в Торонто.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.