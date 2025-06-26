Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
14:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Бад-Хомбург
Мирра Андреева
Сегодня
18:30 (Мск)
Линда Носкова
Бад-Хомбург
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 3-й тур
Видад
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 3-й тур
Ред Булл Зальцбург
Завтра
04:00 (Мск)
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 3-й тур
Аль-Хиляль
Завтра
04:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 3-й тур
12:07, 26 июня 2025Спорт

Гашек призвал Могильного осудить СВО

Доминик Гашек призвал Александра Могильного осудить СВО
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Могильный

Александр Могильный. Фото: Dave Sandford / Getty Images

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в своем аккаунте в соцсети X обратился к россиянину Александру Могильному, которого Национальная хоккейная лига (НХЛ) ввела в Зал славы.

Бывший вратарь призвал экс-форварда осудить СВО на Украине. «Если он также заинтересован в этом, то необходимо поддержать его и помочь ему по мере возможности», — заявил Гашек.

25 июня стало известно о том, что в ноябре 2025-го Могильного введут в Зал хоккейной славы в Торонто.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал клятву странам НАТО относительно России. Что пообещал президент США?

    Фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки

    Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

    Названа неожиданная опасность потребления холодных напитков

    Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

    МВД прокомментировало взрыв в российском образовательном учреждении

    Доллар упал до многолетних минимумов

    Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

    Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

    Будущий первый российский электромобиль сравнили с гаджетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости