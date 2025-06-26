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19:39, 26 июня 2025Спорт

Губерниев высказался о скандале между Volvo и Вяльбе из-за фото с грузовиком

Губерниев заявил, что Вяльбе не впервой садиться в лужу после скандала с Volvo
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о скандале между Volvo и президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе из-за фотографии с грузовиком шведской компании. Его слова приводит Sport24.

«Вяльбе не впервой садиться в лужу, вот она и села. То, что Volvo — идиоты, это факт. То, что она любит все наше, а заказывает из-за границы, — другая история», — заявил Губерниев. При этом он подчеркнул, что оборудование у сборной России должно быть качественным.

25 июня стало известно, что руководство Volvo начало расследование из-за фото Вяльбе на фоне вакс-грузовика сборной России. Разбирательство начато по причине того, что автоконцерн из-за санкций запрещает продажу автомобилей в Россию и Белоруссию.

Позже Вяльбе прокомментировала расследование в Швеции. Она заявила, что никаких проблем у тех людей, которые продали этот грузовик, не будет.

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