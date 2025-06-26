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15:27, 26 июня 2025Экономика

Мировому производству кофе спрогнозировали рекордный рост

Минсельхоз США: Мировое производство кофе достигнет рекордных 10,7 миллиона тонн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

В следующем сельскохозяйственном году (с октября 2025-го по сентябрь 2026-го) суммарные объемы производства кофе в мире достигнут рекордной отметки в 10,7 миллиона тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз Минсельхоза США.

В следующем сельхозгоду, согласно ожиданиям представителей американского ведомства, мировой выпуск кофе увеличится на 4,3 миллиона мешков и достигнет 178,7 миллиона. Подобной динамике поспособствует оптимистические прогнозы по сборам в ключевых странах-производителях, включая Вьетнам, Индонезию и Эфиопию, пояснили в министерстве.

В результате совокупные объемы производства робусты за отчетный период вырастут на 7,9 процента, до 4,9 миллиона тонн. В то же время сборы арабики за это время, напротив, сократятся 1,7 процента, до 5,8 миллиона тонн. Несмотря на это, глобальный экспорт зерен в сезоне-2025/26 увеличится на 42 тысячи тонн, до 7,3 миллиона. Вышеуказанные страны смогут компенсировать снижение поставок из Бразилии и Колумбии, заключили в Минсельхозе США.

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Подобная динамика, как ожидается, должна стабилизировать ситуацию на глобальном рынке, который в прошлом году столкнулся с рекордным ростом биржевых цен на кофе. Эффект от благоприятных погодных условий в Бразилии и Вьетнаме уже начал оказывать влияние на стоимость зерен.

В ходе торгов в среду, 25 июня, цена фьючерсных контрактов на поставки арабики упала до минимальных с конца прошлого года 6864 долларов за тонну, а робусты — до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким значением с мая 2024-го. Впрочем, главный экономист по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли считает, что на возвращение к прежним котировкам уйдут годы — слишком серьезным оказался ущерб от затяжных засух в ключевых странах-поставщиках.

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