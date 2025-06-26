Раскрыты подробности нападения льва на владельца сафари-парка «Тайган»

Алексагина: В момент нападения глава «Тайгана» Зубков был окружен 20 львами

В момент нападения на руководителя крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова на открытой территории вокруг него находились порядка 20 львов. Об этом рассказала представитель зоопарка Татьяна Алексагина, пишет РИА Новости.

По ее словам, ни один лев не поднялся, когда уже была пролита кровь, при том что хищники чувствуют ее запах за километр. Если бы они ринулись, то могла бы сложиться совсем другая ситуация, уверяет Алексагина.

Представитель зоопарка отметила, что нападавший лев сразу убежал, после того как ранил Зубкова.

Ранее владелец крымского парка «Тайган» рассказал о своем самочувствии.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины. В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент нападения хищника.