Роналдо прибыл на сборы «Ростова»

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал, что футболист прибыл на сборы команды. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».
Агент заявил, что бразилец готовится к новому сезону. Он подчеркнул, что никаких предложений по смене команды футболисту не поступало.
24-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. После перехода форвард рассказал, что бывший главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь. Он подчеркнул, что показывает это на поле и за его пределами.
Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». До этого он также защищал цвета болгарского «Левски» и бразильского «Баия».