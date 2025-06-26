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21:41, 26 июня 2025Спорт

Роналдо прибыл на сборы «Ростова»

Бразильский футболист Роналдо прибыл на сборы «Ростова»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Агент Жулио Сезар Гранжа, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал, что футболист прибыл на сборы команды. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Агент заявил, что бразилец готовится к новому сезону. Он подчеркнул, что никаких предложений по смене команды футболисту не поступало.

24-летний Роналдо перешел в «Ростов» в январе 2024 года. После перехода форвард рассказал, что бывший главный тренер клуба Валерий Карпин изменил его жизнь. Он подчеркнул, что показывает это на поле и за его пределами.

Форвард является воспитанником бразильского клуба «Сан-Каэтано». До этого он также защищал цвета болгарского «Левски» и бразильского «Баия».

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