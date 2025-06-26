Стало известно местонахождение обогащенного урана в Иране

New York Post: Иран мог спрятать обогащенный уран в объекте рядом с Натанзой

Иран мог спрятать обогащенный уран в строящийся подземный объект недалеко от Натанзы, известный как «Гора Кирка». Об этом стало известно изданию New York Post.

«Глубоко зарытая установка, которая находится всего в нескольких минутах от ядерного объекта в Натанзе — одного из трех объектов, подвергшихся удару в минувшие выходные, — в последние годы была без лишнего шума укреплена», — говорится в публикации.

Там отмечается, что скрытая глубоко в скальных породах «Гора Кирка» является идеальным местом для хранения урана. В издании уверены, что именно туда иранская сторона могла вывезти ядерные материалы из бункеров до того, как они попали под бомбардировки США.

Издание подчеркивает, что в апреле иранская сторона отказалась сообщать ООН о том, что находится внутри «Горы Кирка».

Ранее агентство Bloomberg заметило, что местонахождение 409 килограммов обогащенного урана, пригодного для создания Ираном ядерного оружия, остается неизвестным.