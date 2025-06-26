Врач призвала россиян не охлаждаться пивом

Гастроэнтеролог Бутенко: Пиво нарушает кровообращение внутренних органов

Врач-гастроэнтеролог Елена Бутенко призвала россиян не пить пиво в жару, чтобы охладиться. Последствия такого поступка она оценила в беседе с «Газетой.Ru».

Врач предупредила, что вред приносит даже небольшое количество спиртного, в первую очередь негативные последствия ощущают сосуды. По ее словам, сначала этанол улучшает кровообращение и провоцирует учащение сердечных сокращений. Сосуды расширяются, и человек чувствует тепло. «Далее при увеличении дозы любого алкоголя происходит спазм сосудов, в результате чего нарушается кровообращение внутренних органов», — заявила гастроэнтеролог.

Таким образом, алкогольные напитки даже с небольшим содержанием спирта не способны охладить организм. Наоборот, они провоцируют головную боль, которая лишь ухудшает самочувствие в жару.

Врач добавила, что для согревания организма алкоголь тоже бесполезен: после его употребления кровь приливает к коже, из-за чего можно ненадолго почувствовать тепло, однако этот эффект быстро проходит. Бутенко добавила, что опасность попыток согреться спиртными напитками также заключается в том, что под воздействием алкоголя кожа перестает реагировать на понижение температуры, что может стать причиной переохлаждения.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина заявила, что пиво в жару не утоляет жажду, а усиливает обезвоживание. Кроме того, напиток имеет сильное мочегонное свойство, из-за чего появляется усталость и вялость.