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01:22, 27 июня 2025Россия

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничили, а позже восстановили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто. Об этом сообщалось в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение было перекрыто с 0:06 мск, при этом причины не раскрываются.

Присутствующих на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 0:59 движение автомобилей по мосту было восстановлено. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорилось в публикации инфоцентра.

12 июня свыше 700 автомобилей встали в пробке у Крымского моста. Ранее в этот день Минобороны России сообщило о перехвате над Крымом двух украинских беспилотников.

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