Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничили, а позже восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто. Об этом сообщалось в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение было перекрыто с 0:06 мск, при этом причины не раскрываются.

Присутствующих на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 0:59 движение автомобилей по мосту было восстановлено. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорилось в публикации инфоцентра.

12 июня свыше 700 автомобилей встали в пробке у Крымского моста. Ранее в этот день Минобороны России сообщило о перехвате над Крымом двух украинских беспилотников.

