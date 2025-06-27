Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно было перекрыто. Об этом сообщалось в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было перекрыто с 0:06 мск, при этом причины не раскрываются.
Присутствующих на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 0:59 движение автомобилей по мосту было восстановлено. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорилось в публикации инфоцентра.
12 июня свыше 700 автомобилей встали в пробке у Крымского моста. Ранее в этот день Минобороны России сообщило о перехвате над Крымом двух украинских беспилотников.