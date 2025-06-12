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09:41, 12 июня 2025Россия

Сотни автомобилей встали в пробке у Крымского моста

Свыше 700 автомобилей встали в пробке у Крымского моста
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Свыше 700 автомобилей встали в пробке у Крымского моста. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Крым».

Пробка продолжает расти, отмечает канал. Незадолго до этого сообщалось о 500 автомобилях перед въездом на мост.

Утром 12 июня Минобороны России сообщило о перехвате над Крымом двух украинских беспилотников.

Ранее стало известно о новой попытке украинских войск атаковать Крымский мост. По одной из версий, рядом с опорой моста взорвался подводный беспилотник. Тогда движение по мосту было перекрыто.

Вот это да!
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