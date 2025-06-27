IBU перераспределил медали российских биатлонистов

Российских биатлонистов лишили медалей Кубка и чемпионата мира по решению IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил медали российских спортсменов после аннулирования результатов Евгения Устюгова. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщается на сайте IBU.

Ранее Устюгова лишили золота и бронзы Олимпиады 2010 года (в масс-старте и эстафете), двух серебряных медалей ЧМ-2011 (в масс-старте и эстафете), а также золота Сочи-2014 в эстафете. Таким образом, серебро чемпионата мира-2011 в масс-старте получил итальянец Лукас Хофер, норвежец Тарьей Бе — бронзу.

Серебряных медалей в эстафете на ЧМ-2011 вместе с Устюговым лишились Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов. Серебро перешло сборной Украины, бронза — шведам.

В мае Россия окончательно лишилась победы в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Из-за отстранения Устюгова команда осталась без золота в мужской эстафете.

В феврале 2020 года IBU обвинил Устюгова в употреблении запрещенного препарата оксандролона, дисквалифицировал россиянина на два года и аннулировал его результаты. Позднее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию биатлониста.