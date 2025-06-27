Россияне перестали соглашаться на снижение зарплаты

HH: Доля готовых соглашаться на снижение зарплаты россиян достигла антирекорда

В июне доля соискателей в России, готовых пойти на снижение зарплатных ожиданий при поиске работы или желании сохранить имеющуюся, достигла минимальных за всё время исследований 26 процентов. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ни в коем случае не готовы соглашаться на снижение дохода 54 процента респондентов, а еще 20 процентов затруднились ответить на вопрос.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что результат исследования подтверждает смещение баланса в сторону соискателя. Она обнаруживается не только в росте зарплатных ожиданий, но и в снижении готовности к компромиссам.

«Компании предлагают все более высокие зарплаты, конкуренция за кандидатов обостряется, и соискатели чувствуют, что могут диктовать условия. При этом снижение ожиданий все чаще воспринимается как вынужденная мера, а не как осознанная стратегия», — добавила она.

Жестче всего к работодателю настроены соискатели из сфер производства, страхования, логистики, управления персоналом и автомобильного бизнеса. Также ниже среднего готовность к компромиссам у административного сектора, строителей, медиков, финансистов, менеджеров по продажам и специалистов по закупкам.

Готовность к снижению зарплат чаще всего демонстрируют специалисты в стратегическом консалтинге и инвестициях (40 процентов), айтишники (38 процентов), домашний и обслуживающий персонал (35 процентов).

Самую непримиримую позицию занимают работники в возрасте 35-44 лет (60 процентов не желают получать меньше денег), а к наибольшему компромиссу склонны соискатели в возрасте до 18 лет — 43 процента.

Ранее экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН указал, что зарплатная гонка промышленных предприятий, которые таким образом боролись за сотрудников, скорее всего, закончилась. Впервые за три года доля промышленников, прогнозирующих снижение реальных зарплат, превысила долю тех, кто думает над повышением.