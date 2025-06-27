В России заметили окончание гонки зарплат

ИНП РАН: Предприятия больше не планируют повышать зарплаты в реальном выражении

Наблюдавшаяся в России в последние три года зарплатная гонка предприятий, которые таким образом боролись за сотрудников, по всей видимости подошла к концу. Об этом со ссылкой на обзор по итогам опроса предприятий, который составляет экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишет РБК.

В среднем компании больше не планируют повышать зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. В июне баланс зарплатных планов впервые с июля 2022 года стал отрицательным, то есть доля промышленников, прогнозирующих снижение реальных зарплат, превысила долю тех, кто все-таки еще думает над повышением.

Одновременно в отрицательную зону ушли планы найма и его фактическое значение, причем первый показатель стал худшим с апреля 2022 года, а второй — с мая 2020-го. При этом еще в апреле 40 процентов респондентов говорили, что персонала им не хватает.

По словам Цухло, результаты опроса однозначно говорят, что промышленность в 2025 году сокращает численность сотрудников и восстанавливать ее не планирует.

По данным Росстата, в мае рост промышленного производства ускорился с апрельских 1,5 процента до 1,8 процента. За первые пять месяцев года рост составил 1,3 процента. Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, основным драйвером роста по-прежнему выступает гособоронзаказ, а гражданская промышленность демонстрирует спад. В некоторых отраслях он доходит до минус 40-45 процентов в годовом выражении.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что рост просроченной кредиторской задолженности предприятий ускоряется уже год, и к текущему моменту ситуация начинает напоминать ту, что сложилась в 2020 году в рамках кризиса, связанного с COVID-19. При этом сейчас ситуация выглядит немного хуже, чем пять лет назад.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что опережающие индикаторы говорят о нахождении российской экономики на грани рецессии. Министр финансов Антон Силуанов отказался описывать ситуацию таким термином, подчеркнув, что говорить можно только о плановом охлаждении национальной экономики.