Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 27 июня 2025Экономика

В России заметили окончание гонки зарплат

ИНП РАН: Предприятия больше не планируют повышать зарплаты в реальном выражении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетГособоронзаказ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Наблюдавшаяся в России в последние три года зарплатная гонка предприятий, которые таким образом боролись за сотрудников, по всей видимости подошла к концу. Об этом со ссылкой на обзор по итогам опроса предприятий, который составляет экономист Сергей Цухло из Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, пишет РБК.

В среднем компании больше не планируют повышать зарплаты в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. В июне баланс зарплатных планов впервые с июля 2022 года стал отрицательным, то есть доля промышленников, прогнозирующих снижение реальных зарплат, превысила долю тех, кто все-таки еще думает над повышением.

Одновременно в отрицательную зону ушли планы найма и его фактическое значение, причем первый показатель стал худшим с апреля 2022 года, а второй — с мая 2020-го. При этом еще в апреле 40 процентов респондентов говорили, что персонала им не хватает.

По словам Цухло, результаты опроса однозначно говорят, что промышленность в 2025 году сокращает численность сотрудников и восстанавливать ее не планирует.

Материалы по теме:
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников. Что творится с национальным достоянием?
«Газпром» готов к невиданным убыткам и увольняет сотрудников.Что творится с национальным достоянием?
10 апреля 2025
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов.Что это значит для экономики России?
6 июня 2025

По данным Росстата, в мае рост промышленного производства ускорился с апрельских 1,5 процента до 1,8 процента. За первые пять месяцев года рост составил 1,3 процента. Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, основным драйвером роста по-прежнему выступает гособоронзаказ, а гражданская промышленность демонстрирует спад. В некоторых отраслях он доходит до минус 40-45 процентов в годовом выражении.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитал, что рост просроченной кредиторской задолженности предприятий ускоряется уже год, и к текущему моменту ситуация начинает напоминать ту, что сложилась в 2020 году в рамках кризиса, связанного с COVID-19. При этом сейчас ситуация выглядит немного хуже, чем пять лет назад.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что опережающие индикаторы говорят о нахождении российской экономики на грани рецессии. Министр финансов Антон Силуанов отказался описывать ситуацию таким термином, подчеркнув, что говорить можно только о плановом охлаждении национальной экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это связано с огромным эго Трампа». Что известно о повреждении ядерных объектов Ирана и почему Белый дом критикует сомневающихся?

    Магнитная буря обрушилась на Землю

    Фото россиянина с паспортом и сигаретой привлекло внимание полиции

    Стало известно о взрыве на заправке в российском городе

    В Китае восхитились ответом Путина на вопрос западного журналиста

    Погранслужба Украины попыталась минимизировать данные о пропавших бойцах ВСУ

    Индия захотела срочно приобрести С-400

    В России предложили ввести лицензирование деятельности курьеров

    Российский военный насмерть сбил 16-летнюю школьницу

    Из Windows уберут «синий экран смерти» спустя 40 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости