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15:29, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян обратилась к Киркорову

Симоньян поддержала Киркорова, призвавшего прекратить гонения на Карапетяна
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала певца Филиппа Киркорова, который призвал прекратить гонения на задержанного в Армении бизнесмена, главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Публикацию она разместила в Telegram.

Симоньян прокомментировала обращение Киркорова к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Артист, говоря о задержании Карапетяна, напомнил политику об одной из ветхозаветных заповедей. «Коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», — заявил Киркоров.

«А что ему наши заповеди, Филипп? Они его не касаются», — отреагировала Симоньян.

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Киркоров опубликовал обращение к Пашиняну ранее в пятницу, 27 июня. Певец в своем видео также обвинил правительство Армении в том, что оно по надуманным предлогам начало борьбу с Карапетяном, а также с Армянской апостольской церковью.

17 июня стало известно об обысках у Карапетяна. Затем бизнесмена задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Уточнялось, что Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти.

Перед этим предприниматель высказался в поддержку Армянской апостольской церкви в ее конфликте с Пашиняном.

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