Стало известно о давлении на семьи сдавшихся в плен бойцов ВСУ

ТАСС: СБУ может начать давить на семьи сдавшихся в плен бойцов ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) может начать давить на семьи сдавшихся в плен российским войскам бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщил военнопленный из 25-го отдельного штурмового батальона украинских войск Михаил Проць, передает ТАСС.

«Мне рассказывали, что если в плен попал, то могут начать семью прессовать. Мне об этом рассказывали те пленные украинцы, которые со мной сидели. Всякое бывает, всякое можно со стороны нашего СБУ ожидать», — рассказал он.

Пленный подчеркнул, что украинское командование никак не оповестило его родных в Одессе о том, что он сдался в плен. Он предположил, что командование списало его как дезертира или без вести пропавшего. Впоследствии ему удалось связаться с близкими, находясь в плену.

Ранее вернувшиеся из плена российские военные рассказали о жестоком обращении со стороны ВСУ. В частности, один из них сообщил, что их били и оказывали психологическое давление.