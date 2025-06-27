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21:15, 27 июня 2025Спорт

В «Краснодаре» рассказали о мечте Галицкого

Бузникин: мечта Галицкого об 11 воспитанниках в составе «Краснодара» сохранилась
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Виталий Тимкив

Виталий Тимкив. Фото: Сергей Галицкий / РИА Новости

В «Краснодаре» рассказали о мечте владельца клуба Сергея Галицкого. Об этом сообщает ODDS.

«"Краснодар" ориентируется на своих футболистов, но это не означает, что завтра 11 воспитанников выйдут в стартовом составе команды. Эта идея и мечта никуда не делась», — заявил руководитель селекционной службы команды Максим Бузникин.

В мае «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Клуб финишировал первым под руководством главного тренера Мурада Мусаева.

Ранее стало известно, что Мусаева с победой поздравил Владимир Путин. Специалист отметил, что глава государства поздравил его с победой и сказал теплые слова. «Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно», — добавил Мусаев.

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