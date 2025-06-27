Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Швёнтек
2:0
Завершен
Жасмин Паолини
Бад-Хомбург
Майя Джойнт
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Истбурн (ж)
Палмейрас
Сегодня
19:00 (Мск)
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
00:17, 28 июня 2025Спорт

В швейцарском клубе прокомментировали товарищеский матч с «Зенитом»

В швейцарском «Сьоне» назвали согласованным товарищеский матч против «Зенита»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Martin Meienberger / Keystone Press Agency

В швейцарском «Сьоне» назвали согласованным товарищеский матч против «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

«Это решение обусловлено спортивным подходом.Перед тем как одобрить этот матч, мы проконсультировались с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом. Все эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов», — говорится в заявлении клуба.

В «Сьоне» заявили о том, что «Зенит» не входит ни в один санкционный список. А также, что этот матч является частью соглашения по переходу Антона Миранчука. Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 24 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативных передачи.

Ранее Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии. «Даже если сравнивать с московскими ценами, намного больше, постоянно этому удивляешься», — рассказал он, добавив, что многие ездят закупаться во Францию», — заявил Миранчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    В России назвали претендента на глупость года

    Трамп раскритиковал Иран со словами «они всегда такие злые»

    Стало известно о массовом задержании священников на Украине для отправки на фронт

    В Дании перестали бояться планов США по Гренландии и стали опасаться России

    В России объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

    Трамп заявил о желании властей Ирана встретиться с ним

    В МИД назвали невыгодным для России вступление Украины в ЕС

    Путин поздравил российских выпускников

    Командиру ракетной бригады ВСУ дали пожизненный срок в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости