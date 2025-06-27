В швейцарском клубе прокомментировали товарищеский матч с «Зенитом»

В швейцарском «Сьоне» назвали согласованным товарищеский матч против «Зенита»

В швейцарском «Сьоне» назвали согласованным товарищеский матч против «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

«Это решение обусловлено спортивным подходом.Перед тем как одобрить этот матч, мы проконсультировались с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом. Все эти спортивные органы подтвердили, что организация встречи такого типа остается на усмотрение клубов», — говорится в заявлении клуба.

В «Сьоне» заявили о том, что «Зенит» не входит ни в один санкционный список. А также, что этот матч является частью соглашения по переходу Антона Миранчука. Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 24 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативных передачи.

Ранее Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии. «Даже если сравнивать с московскими ценами, намного больше, постоянно этому удивляешься», — рассказал он, добавив, что многие ездят закупаться во Францию», — заявил Миранчук.