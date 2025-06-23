Футболист «Сьона» Антон Миранчук: В Швейцарии цены в два раза выше, чем в России

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук сравнил цены в России и Швейцарии. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что в Швейцарии цены в два раза выше, чем в России. «Даже если сравнивать с московскими ценами, намного больше, постоянно этому удивляешься», — рассказал он, добавив, что многие ездят закупаться во Францию.

Ранее Антон Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии. Футболист рассказал, что прогулки у озера ему уже надоедают.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 24 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативных передачи.