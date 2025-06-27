Вероятность отставки главы ЕК из-за вотума недоверия оценили

Политолог Камкин: Вотум недоверия фон дер Ляйен в перспективе возможен

Отставка действующей главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен возможна не раньше следующих выборов в Европарламент, но уровень недовольства ее стилем управления растет даже со стороны однопартийцев, поэтому вероятность вынесения вотума недоверия в будущем исключать нельзя, считает политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее 74 евродепутата подписались под вотумом недоверия фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен пандемии.

«Позиции 70 депутатов ей не хватит для выражения вотума недоверия, но уровень недовольства авторитарным стилем управления Урсулы фон дер Ляйен даже со стороны ее однопартийцев растет. Поэтому можно говорить о том, что в перспективе такой вариант не исключается», — сказал Камкин.

По его мнению, ее отставка произойдет не раньше следующего электорального цикла выборов в Европарламент — не факт, что партия действующей главы Еврокомиссии сможет победить и сформировать коалицию. На данный момент об импичменте Урсулы фон дер Ляйен речи не идет, подчеркнул политолог.

«Нужно все-таки для этого конституционное большинство Европарламента, а его пока не набирается даже с учетом роста позиции евроскептиков», — резюмировал Камкин.

Следующие выборы в Европарламент запланированы на 2029 год.

В октябре прошлого года против фон дер Ляйен начался судебный процесс. Ей были предъявлены обвинения в коррупции и уничтожении государственных документов. Глава Еврокомиссии в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин от коронавируса для Евросоюза, после чего удалила сообщения. Кроме того, контракт на закупку вакцин был заключен без предварительного согласования со странами ЕС, основываясь только на личной переписке с главой Pfizer.

В мае Суд Европейского союза признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.