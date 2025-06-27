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09:40, 27 июня 2025Мир

Несколько десятков евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен

Euractiv: 74 евродепутата поддержали вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

74 евродепутата подписались под вотумом недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен пандемии. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Предложение, подписанное в общей сложности 74 депутатами Европарламента, может привести к проведению пленарного голосования по вопросу роспуска Комиссии», — сказано в сообщении.

Сообщается, что среди поддержавших инициативу — 31 представитель ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). При этом отмечается, что для принятия вотума необходимо, чтобы его поддержали две трети присутствующих депутатов, а также большинство всего парламента — не менее 361 голосa. Ранее подобные попытки предпринимались пять раз, но ни одна не увенчалась успехом.

Расследование против фон дер Ляйен началось в 2023 году, а 7 октября прошлого года начался судебный процесс. Ей были предъявлены обвинения в коррупции — ее обвинили в том, что она в частной переписке с главой фармацевтической компании Pfizer обсуждала закупку вакцин для Евросоюза, после чего удалила сообщения.

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