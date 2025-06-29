Карпин назвал основное место работы

Карпин назвал сборную России основным местом работы

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал «Матч ТВ» о том, какое место работы у него является основным.

По его словам, это национальная команда. «А в "Динамо" — совмещение. В момент, когда случится возвращение сборной России на международную арену, это совмещение отзывается», — заявил Карпин.

Ранее Карпин оценил предложение запретить мат в футболе. По его словам, из-за такого ограничения все перестанут играть в футбол.

О назначении Карпина главным тренером московского «Динамо» стало известно 13 июня. Контракт рассчитан на три сезона — до лета 2028 года.