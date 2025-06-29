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15:11, 29 июня 2025Спорт

В «Динамо» рассказали о поступающих от экстрасенсов предложениях

Пивоваров: Экстрасенсы часто предлагают «Динамо» снять проклятие с клуба
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров рассказал РИА Новости о предложениях, поступающих в клуб от колдунов и экстрасенсов.

По его словам, они часто предлагают снять с команды проклятие, из-за которого клуб якобы не может завоевать трофей. «Но мы отправляем их на известный телеканал», — добавил Пивоваров.

В национальном первенстве «Динамо» последний раз побеждало в 1976 году. Кубок страны клуб в последний раз завоевал в 1995-м.

Ранее главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин назвал свое основное место работы. По словам специалиста, это национальная команда.

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