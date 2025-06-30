Фетисов оценил перспективы Кузнецова в НХЛ

Фетисов о перспективах Кузнецова в НХЛ: Усилит практически любой клуб

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил перспективы россиянина Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Odds.ru.

Он отметил, что 33-летний хоккеист находится в отличном возрасте. «Сейчас главное — набрать качественную форму и оправиться от всех неприятностей и болячек, которые преследовали в сезоне. Такой опытный игрок, как он, усилит практически любой клуб НХЛ», — заявил Фетисов.

Весной Кузнецов объявил об уходе из петербургского СКА, за который он выступал с лета 2024 года. «Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали», — отметил форвард.

До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в НХЛ. Он выступал за «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.