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13:26, 30 июня 2025Спорт

Фетисов оценил шансы на снятие санкций с российского спорта при новой главе МОК

Фетисов о снятии санкций с российского спорта: При Ковентри ничего не поменяется
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы на снятие санкций с российского спорта при новой главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Его слова приводит Odds.ru.

По его мнению, при Ковентри ничего не поменяется, так как она является зависимой фигурой. «Я слабо верю в это, никаких предпосылок тоже незаметно. Я ее знаю, она до этого уже была членом МОК и никакой позиции по нашему возвращению не высказывала ни разу. Даже если изменения произойдут, это будет нескоро. С флагом и гимном мы можем вернуться не при ней», — заявил Фетисов.

Ковентри была избрана новой главой МОК 20 марта и вступила в должность 23 июня. 26 февраля в отставку подал немец Томас Бах, который занимал этот пост с 2013 года.

Ранее в МОК заявили, что обсуждают вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Они рассказали, что объясняют зимним федерациям, что на летних Играх нейтральный статус стал полезным.

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