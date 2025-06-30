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20:35, 30 июня 2025Из жизни

Губернатор региона призвал жителей молиться и поститься ради дождя

Губернатор штата Юта в США объявил день поста и молитвы о дожде из-за засухи
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Спенсер Кокс

Спенсер Кокс. Фото: Kirby Lee-USA TODAY Sports / Reuters

В США губернатор штата Юта Спенсер Кокс объявил 29 июня днем молитвы и поста о дожде на фоне сильной засухи. Об этом сообщает Salt Lake Tribune.

В штате за июнь зафиксировано 380 лесных пожаров, уничтоживших более 17,4 тысячи гектаров земли, при этом 80 процентов территории региона страдает от засухи. Кокс призвал жителей сократить потребление воды и присоединиться к коллективной молитве, причем независимо от вероисповедания.

По данным властей, площадь засушливых территорий увеличилась на 82 процента за последние недели, а запасы воды в юго-западных районах составляют менее 35 процентов от нормы. Губернатор связался с религиозными лидерами, чтобы те поддержали инициативу в своих общинах и начали молиться.

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Это уже не первый подобный призыв Кокса: в 2021 году он также просил жителей молиться о дожде, а в 2023-м объявил день благодарности после рекордных снегопадов. Власти рекомендуют гражданам экономить воду, устранять протечки и поливать газоны реже.

Ранее сообщалось, что мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула сыграл свадьбу с крокодилом. Виктор Уго Соса сделал это в рамках языческого ритуала, чтобы задобрить богов и принести удачу своему народу.

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